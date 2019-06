Representantes do agronegócio cobraram o secretário de Agricultura do Estado de São Paulo, Gustavo Junqueira, para que ele ajude a reverter o aumento do Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a aquisição de alguns produtos agrícolas. Ouviram de Junqueira que o problema está com o colega Henrique Meirelles na Secretaria da Fazenda e que não há uma posição sobre o assunto. O grupo não gostou do tom resignado do secretário.