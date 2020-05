Resgate de dinheiro em programa de fidelidade no cartão salta na crise

Com boa parte da população trancada em casa e sem esperança de quando poderá voltar a viajar, os brasileiros estão demandando mais o chamado cashback, serviço que oferece dinheiro de volta em compras. No Santander Brasil, a maior demanda fez a participação desta alternativa na composição do Esfera, programa de pontos do banco, quintuplicar. Se antes da pandemia do novo coronavírus o pedido de resgate em dinheiro representava entre 5% e 6%, a fatia agora chega a 30% de todas as trocas feitas.