Resort de luxo, com ‘pegada amazônica’, é lançado perto do Parque Beto Carrero

O polo turístico da cidade de Penha (SC), nos arredores do Parque Beto Carrero World, vai receber um dos maiores projetos do setor de multipropriedades do País – aquele no qual o imóvel é dividido entre vários donos, cada um com o direito de uso por determinado tempo.

O grupo norte-americano Amazone Fun Parks vai desenvolver no local o projeto Amazon Parques & Resorts, com o total de 699 apartamentos. Destes, 199 estão sendo lançados nesta primeira fase e devem movimentar R$ 300 milhões em vendas, enquanto outros 199 ficarão sob administração da também norte-americana Wyndham, do ramo de hotéis.

Local terá ambientação que remete à floresta amazônica

Mesmo numa cidade praiana de clima subtropical, o resort terá uma ambientação que remete à floresta amazônica, com rio artificial e espécies de plantas e peixes da Região Norte. A ideia é divulgar temas de preservação do meio ambiente e da cultura amazônica, ou “Amazonizar o Mundo”, como os empreendedores gostam de divulgar.

A companhia também planeja outros projetos na mesma linha na cidade de Manso, na região do pantanal mato-grossense; em Coney Island, em Nova York. Estes, ainda sem data definida de lançamento.

Voltado para um público de alta renda, o projeto de Penha (SC) fica a 20 minutos do aeroporto de Navegantes e a 25 minutos de Balneário Camboriú, cidade conhecida pelos maiores arranha-céus do Brasil (e também os maiores preços por metro quadrado).

Projetos de multipropriedade crescem no Brasil

O proveito de residências de alto padrão ou de hospedagens de luxo por meio da aquisição de cotas vem crescendo no Brasil. Neste ano surgiram 28 novos projetos no modelo de multipropriedade, o que representa a oferta de 6,5 mil unidades, ou 185,3 mil cotas (o mesmo que frações), segundo a consultoria Caio Calfate Real Estate Consulting. Na média, as cotas saem por cerca de R$ 53 mil.

O levantamento mostrou que a Região Sul tem sido o lugar preferido dos empreendedores da multipropriedade. Só em Santa Catarina são mais sete projetos desse tipo em 2022. A pesquisa também mostrou que os empreendimentos têm sido mais voltados para o público de alta renda, com traços mais sofisticados e atraindo parcerias de grupos de incorporação imobiliária e hotelaria tradicionais.

