Restaurantes passam a poder anunciar no aplicativo Uber Eats

O Uber Eats lança hoje o recurso de anúncios patrocinados em seu aplicativo. Após um período de testes, a funcionalidade será liberada para todos os restaurantes da plataforma. Com a opção, os estabelecimentos poderão pagar para que a marca apareça no topo da página inicial. O modelo é o de custo por clique, em que o valor é baseado na quantidade de vezes que o cliente entra no anúncio.

Maior controle. Também ficará disponível para o Brasil uma atualização do Uber Eats Manager, painel no qual restaurantes podem ter uma análise de dados de usuários e outros estabelecimentos para melhorar resultados, como sugestões de promoções e área de entrega.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 10/03 às 17h01.

