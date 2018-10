Resultado das urnas em MG pode antecipar oferta de ações da Light

O resultado do primeiro turno das eleições em Minas Gerais, com a surpreendente liderança de Romeu Zema, do Partido Novo, na disputa pelo governo do estado contra o senador Antonio Anastasia (PSDB) pode acelerar o programa de desinvestimentos da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), em especial a oferta de ações da Light.

A oferta subsequente (follow on) da Light é analisada pela estatal desde o ano passado, dentro da estratégia de venda de ativos não estratégicos visando a melhorar seu perfil financeiro.

Em agosto, a empresa informou que um memorando de entendimentos não vinculante foi acertado com a GP Investments, para que os fundos administrados pela gestora façam a ancoragem de parte da oferta. Ontem, dia 8, a ação da Light saltou 12,67%. Procuradas, as empresas não comentaram.//LUCIANA COLLET

