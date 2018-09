Resultado prévio do edital das ‘fábricas do futuro’ sai em breve

O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC) e a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) vão divulgar nos próximos dias o resultado preliminar do edital das ‘Fábricas do Futuro’ (testbeds, no termo em inglês). Serão divulgadas as 28 propostas classificadas.

Finalistas

Dentre os escolhidos, estão a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (Poli USP), o Parque Tecnológico de São José dos Campos, a Universidade Federal de Uberlândia e a Universidade Federal do Paraná. Integram a lista ainda as empresas Embraer, Algar, BRF, DAF Caminhões, Klabin, Tetra Pak e O Boticário.

Inovadoras

Serão cinco dias corridos para os escolhidos apresentarem os recursos. Ao fim, serão selecionados dez projetos para a realização das fábricas inovadoras. Na mira, um apoio financeiro de até R$ 300 mil por projeto, financiado pela ABDI. Os candidatos deverão aportar pelo menos 10% do valor total do projeto como contrapartida econômica ou financeira.

Siga a @colunadobroad no Twitter