Retomada do consumo faz seguradora Axa mirar parcerias no varejo

A animação com a retomada do consumo no Brasil é tão notória que, quem pode, quer se aliar ao varejo e aproveitar a onda. A seguradora francesa Axa está com apetite para firmar parcerias com grandes varejistas. A ideia é disputar oportunidades que se abrirem conforme redes varejistas reorganizam seus produtos financeiros. No último ano, a Axa viu seu braço de produtos para pessoa física crescer 431%, após a companhia ter fechado acordos para venda de seguros como garantia estendida ou contra roubo e furto. A seguradora já tem hoje acordos para distribuir seus produtos em varejistas como Pernambucanas, Leroy Merlin e a catarinense Havan. (Dayanne Sousa)

