Retomada em hotéis surpreende e setor vê retomada plena em 2023

Um dos principais símbolos dos impactos econômicos da pandemia, os hotéis vivem hoje a quarta fase das consequências da crise sanitária. A confiança voltou com mais firmeza entre os hóspedes e há um sentimento entre viajantes de tirar o atraso pelo tempo perdido. Com o retorno parcial do turismo de negócios, os números do setor começam a retomar ao patamar de 2019 e indicam que a recuperação plena pode estar mais próxima que o esperado: a partir do ano que vem.

O estrago da pandemia foi grande. Na primeira fase, em 2020, as portas foram fechadas por completo. Uma segunda etapa foi marcada pela reabertura apenas gradual com turismo local a lazer. Só com a vacinação, em 2021, houve uma volta mais relevante das hospedagens. No meio do caminho, porém, muitos hotéis foram convertidos para outros usos ou simplesmente fecharam as portas.

Os números dão o tom de terra arrasada. O tombo acumulado nas tarifas nos dois anos de pandemia foi o maior já registrado em quase 20 anos. O valor médio das diárias em hotéis urbanos ao final de 2021, de R$ 212, estava 42% defasado em relação ao patamar de 2011, quando considerada a inflação.

Os dados constam do anuário do setor, elaborado pela consultoria JLL, em parceira com o Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB), e obtido com exclusividade pelo Broadcast. O levantamento reúne informações de cerca de 500 empreendimentos.

O estudo mostra que as redes fecharam no vermelho no primeiro ano da pandemia. O lucro operacional voltou a ter leve avanço a partir de 2021 com o aumento da ocupação, mas o desafio persiste em repassar a alta dos custos para as tarifas.

“Há demanda reprimida”, afirma Ricardo Mader, diretor de Valuation and Advisory Services da JLL. “O que voltou com força são os grupos de reuniões, já que muitas empresas voltaram a lançar produtos.”

Segundo Mader, a expectativa é que o chamado RevPar (principal referência do setor) termine o ano acima do nível pré-pandemia, com perspectiva de alcançar o pico histórico em 2023. O indicador combina diária média e taxa de ocupação. Na prática, mostra a receita de apartamentos por unidades disponíveis e dá uma visão mais completa sobre a saúde do negócio porque às vezes o avanço da ocupação se dá com base em tarifas menores.

No fim de 2021, o RevPar (R$ 91) era praticamente metade do patamar máximo registrado pelo setor, em 2014, de R$ 173. Neste ano, vem mostrando recuperação: no acumulado entre janeiro e julho, estava em R$ 153,53, 141% acima do nível registrado em igual período de 2021, segundo boletim mensal do Fohb.

“Os estudos diziam que a recuperação plena só seria em 2024, mas acho que 2023 já vai ser importante”, afirma Alexandre Gehlen, presidente da rede ICH Administração de Hotéis, grupo à frente da rede Intercity Hotéis. “Em 2023, haverá ainda demanda represada e vamos recompor margens.”

Na rede, a percepção é de que, além de funcionários de empresas menores, neste ano também voltaram a pegar estrada executivos de grandes companhias. Os números do grupo ICH já estão acima do patamar de 2019 e a expectativa é que mostrem avanço de até 25% ao fim do ano na comparação com o pré-pandemia. Já para 2023, com uma base maior, a perspectiva é de um crescimento levemente superior a 10%.

O grupo soma ao todo 45 operações pelo Brasil, em três diferentes marcas (Intercity Hotels, Yoo2Rio e Tru by Hilton). Há ainda duas inaugurações previstas para este ano: em Itapema (SC) e no bairro do Tatuapé, em São Paulo, no Platina 220, prédio mais alto da cidade. A rede também deve operar o hotel previsto para ser inaugurado em 2026 no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo.

Redução da oferta deve ajudar tarifas

Uma das consequências negativas da crise deve virar boa notícia para quem sobreviveu. O setor deve passar um período sem grandes anúncios de novos empreendimentos. Como houve fechamentos de hotéis, o quadro deve ficar mais favorável do lado da oferta, em especial com a recuperação da demanda. “Em algumas capitais, hotéis fecharam as portas. A oferta decresceu. Também não há novos projetos sendo pensados”, afirma Gehlen. “É um cenário que pode favorecer a indústria.”

Não há números precisos sobre hotéis que encerraram as atividades. Num exercício para tentar dimensionar o impacto da pandemia, o Fohb levantou com plataformas de reserva as redes que ficaram inativas nos sistemas e chegou ao dado aproximado de 7% do total.

Considerando o total de cerca de 10,5 mil hotéis mapeados no levantamento da JLL, isso representaria pouco mais de 700 empreendimentos que fecharam as portas em definitivo na pandemia. O dado é visto como uma referência aceitável, uma vez que a maioria do setor é composta por empresas independentes de pequeno porte.

“Os anos de 2020 e 2021 foram de sobrevivência. Muitos hotéis ficaram para trás”, afirma Orlando de Souza, diretor executivo do Fohb. “O ano da retomada de fato é 2023. É aqui que o setor vai pisar no acelerador.”

Até mesmo os projetos que já estavam no planejamento das redes sofreram com os impactos da crise sanitária. Ao menos 13 novas unidades foram canceladas entre março do ano passado e o mesmo mês deste ano, segundo levantamento feito pela consultoria hotelinvest. Assim, o número de novos hotéis em desenvolvimento recuou 15,6%, para 124 unidades.

Hotéis independentes ainda correm risco de fechar as portas

Cerca de 80% dos hotéis no Brasil estão na mão de grupos independentes – cerca de 9 mil empreendimentos. São os que mais sofreram para administrar os impactos da pandemia e que saem enfraquecidos para a fase de retomada da crise sanitária.

“Sai (da pandemia) com muitos hotéis com problemas de caixa, principalmente os independentes, muitos deles se endividaram”, afirma de Souza, do FOHB. “Se não conseguirem acompanhar a hotelaria de rede em aumentar tarifas, com o problema de caixa e endividamento, talvez não consigam se recuperar.”

A recomposição dos preços deve ser puxada pelas grandes marcas nacionais e internacionais e o desafio para os independentes será ter fôlego para acompanhar o movimento e evitar uma “guerra de preços.”

Embora sejam apenas 20% do total dos hotéis, as grandes redes nacionais e estrangeiras detêm cerca de 40% da oferta de quartos e possuem maior poder de barganha nas negociações com fornecedores e clientes. Somente a Accor, maior grupo em operação no Brasil, representa 10% do total dos quartos.

Tendência de fusões e aquisições deve ganhar fôlego

Se para os pequenos o risco de sobrevivência ainda paira no ar, nos grandes também há expectativa de novas acomodações. Com o fim da pandemia, a tendência de fusões e aquisições que se desenhava no exterior antes da crise sanitária deve continuar a ganhar fôlego, com chances de ver transações locais.

Outro movimento que deve ganhar força é o de operadores independentes de maior porte abrirem mão de suas marcas próprias e usarem a experiência para operar marcas de renome, com capacidade muito superior de tecnologia e de captura de hóspedes.

“Houve um freio de arrumação, uma seleção natural. Muitos fracos vão desaparecer”, afirma Mader, da JLL. “A hotelaria está saindo mais forte da pandemia e acelerando as tendências que já vinham acontecendo.” Entre elas estão a mudança de hábito dos hóspedes, nas instalações de hotéis e no avanço das fusões e aquisições.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 12/09/2022, às 08h09

