Retorno de índice de renda fixa supera Ibovespa no acumulado de 2019

Embora exista uma percepção generalizada de que estar em títulos públicos é um mal negócio atualmente, com a taxa Selic em franco movimento de queda, os números têm mostrado o contrário. No acumulado de 2019 até agosto, a rentabilidade do IMA-B, carteira teórica composta por NTN-B e títulos do Tesouro remunerados pelo IPCA, foi de 16,22%, superando os 15% do Ibovespa, conforme estudo da Nova Futura. Se o cenário econômico brasileiro continuar sustentando a tendência de Selic em baixa, é provável que esse comportamento positivo dos títulos públicos se mantenha. Os maiores riscos vêm do exterior, já que a guerra comercial entre Estados Unidos e China e possível redução do juro americano afetam as expectativas para a Selic no Brasil.

