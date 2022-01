Retorno presencial engorda ‘Natal das academias’ de ginástica

Na esteira da reabertura do comércio e da retomada das atividades, muita gente decidiu tirar o atraso do tempo passado em casa na pandemia. Dados da startup Gympass, de convênios com academias de ginástica, mostram alta de 35% nos check-ins de atividades presenciais em dezembro, na comparação com fevereiro de 2020, mês pré-pandemia.

Quando considerados os 10 países em que a plataforma está disponível, o aumento foi de 20,7% no mesmo período. Ao todo, foram 50 milhões de check-ins em academias e estúdios em todo o ano de 2021. A atividade favorita dos esportistas foi musculação, seguida pelo HIIT e Yoga.

A busca por exercícios também se reflete nos números da Smartfit, com um aumento de 20% na quantidade de alunos no terceiro trimestre de 2021, em relação ao segundo. A empresa passa agora por sua época mais aquecida do ano. Em geral, janeiro tem uma média de vendas 30% superior a dos outros meses, período que considera como o “Natal das academias.”

Contra os impactos do avanço da Ômicron, a Smartift afirma que “desenvolveu protocolo de segurança rigoroso”, com 42 itens, de aferição da temperatura na entrada da academia até desinfecção de equipamentos duas vezes ao dia.

