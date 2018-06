Riachuelo fecha parceria com serviço de ti para reduzir custos em 25%

Preparar as lojas físicas para tempos de transformação digital é uma das motivações de uma parceria firmada pela Riachuelo com a Dimension Data, empresa global de soluções e serviços de TI. O projeto da varejista prevê reduzir em 25% os custos com links de internet e otimizar o uso da banda larga. Para isso, a previsão é implantar e gerenciar um sistema que inclui internet sem fio, câmeras de vídeo de vigilância e outras soluções. (Dayanne Sousa)

