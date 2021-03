Ricaços do interior podem fazer Iguatemi valer R$ 500 milhões a mais, com altíssimo luxo em casa

Os ricaços espalhados pelo interior do Brasil não precisarão mais se deslocar até eixos como a Faria Lima ou a JK, na capital paulista, para comprar grifes nos shoppings da rede Iguatemi. A partir de abril, a companhia passará a fazer entregas para todo o País a partir do seu marketplace online, espécie de shopping virtual, o Iguatemi 365.

Comum para o varejo tradicional, o comércio eletrônico não acontece com tanta facilidade no setor de luxo, no qual as mercadorias em trânsito custam uma pequena fortuna. Imagine, por exemplo, a dor de cabeça com o extravio de uma bolsa Dolce & Gabbana de R$ 58 mil, como a anunciada no site? Aumentar a capilaridade é um passo delicado, mas estratégico na expansão do negócio, que tem um número limitado de concorrentes no Brasil.

“Não temos uma plataforma segmentada com abrangência no Brasil todo. Estamos muito animados. Vamos constantemente ampliar essa operação, que será uma fortaleza da Iguatemi”, afirmou o presidente do grupo, Carlos Jereissati Filho.

Iguatemi contratou ex-Amazon e Google para cuidar da área

Aparentemente, a animação não é só o olhar do dono. Analistas do Credit Suisse dizem que investidores podem não ter reparado direito no negócio e calculam que o Iguatemi 365 pode valer algo em torno dos R$ 500 milhões – cerca de 10% do valor de mercado da rede de shoppings mais famosa do Brasil. Nada mal para um negócio tão novo.

Recentemente, a Iguatemi contratou para assumir a estratégia digital o executivo Mario Meirelles, ex-Amazon, Google and Accenture. A ideia é melhorar o desempenho do marktplace e levantar insights que estavam fora do radar.

O Iguatemi 365 surgiu no fim de 2019 e, até pouco tempo atrás, tinha entregas restritas a algumas capitais. Antes de serem despachadas, as embalagens são enroladas em papel de seda e levam uma borrifada do mesmo aromatizador usado nos shoppings.

Muitas marcas não têm lojas no Brasil

A aceleração do crescimento começou ainda no segundo semestre, chegando até 2 mil cidades neste trimestre. A plataforma conta com cerca de 400 marcas e mais de 18 mil itens listados. Entram aí grifes como Christian Louboutin, Jimmy Choo, Bulgari, Mont Blanc, Calvin Klein, entre outros.

Muitas dessas marcas são de lojistas já presentes nos shoppings, mas outras não têm pontos físicos na rede, nem em outros pontos comerciais do País. A companhia tem apostado nas vendas exclusivas de certas grifes, o que ajuda a atrair os amante de peças únicas.

O Iguatemi 365 oferece, principalmente, roupas, calçados e acessórios. Em 2021, há planos de aumentar a oferta de itens de casa, cozinha, bebidas e escritório. “Seria esperado ter no online a mesma participação de mercado que temos no luxo”, afirma a vice-presidente de finanças e relações com investidores, Cristina Betts, sem revelar números.

Comércio eletrônico de altíssimo luxo movimenta R$ 7 bi no Brasil

A própria companhia ainda divulga poucos dados concretos da operação, mas analistas de mercado estão atentos a seu potencial. O Credit Suisse estima que o Iguatemi 365 esteja rodando com um nível de vendas anualizado em torno de R$ 50 milhões a R$ 100 milhões, podendo chegar a R$ 200 milhões ou mesmo R$ 300 milhões, até o fim de 2022. Ainda é pouco perto dos R$ 9 bilhões em vendas físicas totais dos 14 shoppings e 2 outlets, mas mostra que o novo negócio está ganhando tração.

O comércio eletrônico de alto padrão, que engloba consumidores das classes, B, A e AAA movimenta cerca de R$ 7 bilhões por ano no Brasil, o que abre espaço para avanço da rede. A vantagem da Iguatemi está na visibilidade da marca, experiência de anos no trato com as varejistas de luxo e sinergia com o restante do seu negócio, o que permite um custo de aquisição proporcionalmente menor, afirmam Daniel Gasparete e Pedro Hajnal, em relatório do Credit Suisse.

