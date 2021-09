Ricardo Lacerda, do BR Partners, diz que Eduardo Leite é 3ª via

Aos poucos, lideranças do mercado financeiro começam a se posicionar para tentar formar uma terceira via alternativa à reeleição de Jair Bolsonaro ou Lula à presidência da República, nas eleições de 2022. Na véspera do Sete de Setembro, Ricardo Lacerda, sócio do banco de investimentos BR Partners, postou o vídeo no qual o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) comemorava a data. Lacerda escreveu: “Nenhum dos 2 em 2022! Terceira via tá aí!!!”. Em março, Luis Stuhlberger, CEO da Verde Asset, já havia dito à reportagem que Leite era a melhor opção entre os nomes que circulavam. Porém, caso fosse candidato à presidência, seria como uma espécie de preparação para se tornar mais conhecido nacionalmente e disputar com condições de vencer as eleições de 2026.

“Precisamos trabalhar pela terceira via”, disse Lacerda à Coluna. “O Brasil precisa de trabalho e união.” No vídeo compartilhado, é exatamente o que Leite prega: o verde e amarelo não é do Bolsonaro, do Lula ou dele, mas dos brasileiros de todas as regiões e do Brasil “que precisa voltar para o Centro”. Fala que o País do “nós contra eles” e que põe “pai contra filho e família contra família” é o Brasil pequeno. “Basta ver no Chico Buarque e no Sérgio Reis duas belezas musicais e não duas escolhas políticas”, diz Leite, em seu texto, que reitera mensagens de união, paz e – várias vezes -, de independência.

Lacerda afirmou que sua escolha se deu porque Leite “tem esse perfil de trabalhar e unir as pessoas. Está construindo pontes tanto na sua gestão como governador quanto no cenário político nacional.”

Para ele, uma união de partidos de centro significaria maior previsibilidade e tranquilidade na condução econômica. O oposto do que aconteceu com a polarização entre extrema direita e extrema esquerda, com os ruídos de Bolsonaro e a grave crise na economia causada pelo governo da petista Dilma Rousseff.

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 09/09/2021 às 12h47.

O Broadcast+ é a plataforma líder no mercado financeiro com notícias e cotações em tempo real, além de análises e outras funcionalidades para auxiliar na tomada de decisão.

Para saber mais sobre o Broadcast+ e solicitar uma demonstração, acesse

Contato: colunabroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter