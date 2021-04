Rio Alto, de energia renovável, suspende oferta de ações perante alta volatilidade do mercado

Mesmo com os controladores resolvendo aportar R$ 115 milhões e com redução de 20% do preço inicialmente proposta, a empresa de energia renovável Rio Alto decidiu postergar sua oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A precificação ocorreria hoje, mas a decisão foi de repensar a estrutura da transação. Com maior aversão ao risco e investidores mais seletivos, já são mais de duas dezenas de aberturas de capital canceladas apenas neste ano.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 26/04, às 17h33.

