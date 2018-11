Rio está prestes a fechar ano sem nenhum prédio comercial novo

Coluna do Broadcast

O ano de 2018 se aproxima do fim e, até aqui, a cidade do Rio de Janeiro não registrou o lançamento de nenhum novo edifício de escritórios. Esta é a primeira vez que o setor comercial passa em branco ao longo de um ano inteiro, de acordo com pesquisa realizada pelo Grupo Zap, que monitora o mercado fluminense desde 2014.

Parou por quê? A estagnação é um reflexo da recuperação lenta da economia local, somada ao fato de que ainda existe um estoque grande de imóveis novos não vendidos na cidade. O mercado imobiliário comercial vem perdendo fôlego ano a ano, segundo a pesquisa. O pico dos lançamentos de projetos ocorreu em 2014, com 36 novos edifícios de escritórios. Na sequência, os lançamentos caíram para dez (2015), sete (2016) e dois (2017).

Tá fraco. Outras capitais também demonstram quedas no segmento, mas não uma parada por completo. Em São Paulo, por exemplo, os lançamentos recuaram do pico de 43, em 2013, para 13 neste ano.