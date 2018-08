Os investimentos do setor de óleo e gás voltaram à mesa. O cenário deverá estimular, por exemplo, os negócios no Rio Oil & Gas 2018. A projeção é de que as transações fechadas no evento sejam 30% maiores do que na última edição, de 2016, para R$ 235,3 milhões.

