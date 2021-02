Riza Asset quer expandir fundo de crédito alternativo para empresas

A Riza Asset, comandada pelo ex-sócio da XP Daniel Lemos, vai expandir sua atuação em um filão de negócio que tem se destacado nos últimos tempos: o de crédito estruturado, aquele que junta em uma mesma estrutura dívidas, empréstimos e financiamentos. Com opções bancárias muitas vezes escassas e mais caras para as empresas, ao mesmo tempo em que os investidores têm buscado uma “gordurinha” em termos de retorno, o crédito estruturado se transformou em hit do momento no mercado.

Em alta. A Riza tem um fundo dedicado a esses créditos, gerados por ela mesma junto a empresas para as quais faz a gestão de passivos. Prestes a completar um ano de existência em março, o fundo captou R$ 500 milhões, com a expectativa de chegar a R$ 1 bilhão. Suas cotas têm vencimento em 180 dias, mas a Riza estuda lançar outro fundo, de 360 dias. Por ser mais longo, ele permitirá oferecer às empresas instrumentos de captação mais elaborados e, aos investidores, retorno mais alto.

