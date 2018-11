RJZ Cyrela vende 80% de projeto de luxo no Rio uma semana após lançamento

Uma semana após o lançamento, a incorporadora RJZ Cyrela vendeu 80% dos 103 apartamentos do seu projeto de luxo Rio By Yoo, movimentando R$ 243 milhões. O empreendimento fica no Morro da Viúva, com vista para o aterro do Flamengo, na zona sul do Rio de Janeiro. O local abriga o edifício da antiga sede do Clube de Regatas do Flamengo nos anos 50, que está passando por reforma e remodelação completa, com entrega prevista para maio de 2021. Os apartamentos têm plantas de 152 m² e 183m² e não saem por menos de R$ 2,8 milhões.