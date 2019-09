Farmacêuticas terão de investir ao menos R$ 10 mi para atender a marco regulatório da Anvisa

As grandes empresas da indústria farmacêutica terão de investir ao menos R$ 10 milhões em sistemas, equipamentos e pessoal para aderir ao novo marco regulatório da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de boas práticas de fabricação de medicamentos, conforme projeções do setor. O marco foi regulamentado no mês passado e abre espaço para que as empresas ampliem exportações de medicamentos, uma vez que permite ao País participar do Esquema de Cooperação em Inspeção Farmacêutica, conhecido como PIC, em inglês. Um encontro sobre o novo marco está acontecendo nesta semana entre o setor produtivo, associações que representam as indústrias farmacêuticas e agentes das Vigilâncias Sanitárias em São Paulo, promovido pela Anvisa.