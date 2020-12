RNI dobra aposta em mercado imobiliário voltado ao agronegócio

A RNI, incorporadora do grupo Rodobens, está dobrando suas apostas nos projetos imobiliários em cidades do interior do País movidas pelo agronegócio. A companhia vai encerrar 2020 com um banco de terrenos com potencial de erguer empreendimentos avaliados em R$ 8 bilhões, o dobro do fechamento de 2019.

Prepara a massa. Para 2021, a RNI vê potencial de ampliar os lançamentos em 30% a 40%, em comparação aos projetos de R$ 580 milhões lançados neste ano (embora isso não configure uma meta formal). A empresa iniciará o ano com quatro projetos com licenças em mãos. Cerca de 85% dos lançamentos ficarão na Casa Verde e Amarela (antigo Minha Casa Minha Vida) e 15% serão casas um pouco mais espaçosas, em condomínios.

Alô, galera de cowboy. A direção entende que o agronegócio vai crescer acima da média da economia brasileira nos próximos anos, o que justifica os investimentos. A ideia é atender aos trabalhadores do campo com renda formal, desde os safristas até administrativos, e comerciantes locais em cidades de médio porte.

Permutas. Um terço do banco de terrenos está no interior de São Paulo, e o restante, espalhado por Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Goiás, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, quase sempre fora das capitais. As aquisições foram em esquema de permuta – o dono da propriedade ficará com uma parte das vendas futuras das casas.

Raiz. A RNI é uma das poucas companhias com ações na Bolsa e sede fora de capitais. A empresa fica em São José do Rio Preto (SP), base do grupo controlado pela família Verdi, que tem 65% das ações da incorporadora. Para sustentar o crescimento no longo prazo e aliviar o endividamento, o grupo avalia realizar uma oferta subsequente de ações (follow on) no ano que vem, sem entretanto, tirar o controle da família.

