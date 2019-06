Roberto Fulcherberguer será anunciado ainda hoje presidente da Via Varejo

Roberto Fulcherberguer, membro do conselho de administração da Via Varejo, será anunciado à presidência da companhia ainda nesta sexta-feira. Hoje será sacramentada a saída do Grupo Pão de Açúcar (GPA) da varejista, em um leilão na B3 na qual Michael Klein, da família fundadora das Casas Bahia, conjuntamente com fundos de investimento, comprarão a participação, de 36%. A fatia da família, hoje em cerca de 25%, deve subir para aproximadamente 40%.

