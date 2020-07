Roberto Padovani vira superintendente do BV

O economista Roberto Padovani foi promovido a superintendente do BV, antigo Banco Votorantim. O movimento dá maior peso à posição de economista-chefe do banco, que ele continua ocupando. Vem em linha com uma série de ajustes internos que buscam trazer governança e transparência, liderados por Gabriel Ferreira, presidente executivo do banco. Procurado, o BV confirmou a promoção.

Esta matéria foi publicada no Broadcast no dia 06/07 às 12:39:11

contato: colunadobroadcast@estadao.com

Siga a @colunadobroad no Twitter