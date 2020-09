Rodrigo Abreu, CEO da Oi, assume presidência de sindicato das operadoras

Rodrigo Abreu, presidente da Oi, assumirá nesta terça-feira, 29, a presidência do SindiTelebrasil, sindicato que reúne as operadoras de celular e internet móvel Algar Telecom, Claro, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo. Abreu ficará no cargo por um ano, substituindo Luiz Alexandre Garcia, presidente do conselho de administração da Algar Telecom, e que esteve à frente do sindicato por cinco anos.

Territórios. Abreu também acumulará a presidência da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil) e da Federação Brasileira de Telecomunicações (Febratel). A transmissão de cargo será às 9h40, durante a programação do Painel Telebrasil 2020, que pode ser acompanhada pelo site www.paineltelebrasil.org.br.

