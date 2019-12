Rodrigo Afonso, da Elopar, volta ao Banco do Brasil para diretoria de governança

Executivo de carreira do Banco do Brasil, Rodrigo Felippe Afonso, atualmente na EloPar, vai voltar para a instituição. Ele assumirá a diretoria de governança e entidades ligadas, a Direg, ocupando o cargo deixado por Cícero Przendsiuk, que pediu desligamento do BB no mês passado.

… À casa torna. Há apenas cerca de seis meses na EloPar, holding que concentra os negócios de BB e Bradesco, Afonso foi por muito tempo o número dois da área de relações com investidores (RI) do banco público. Teve ainda passagem pelo BB em Cingapura. Procurado, o banco não comentou.

Notícia publicada no Broadcast no dia 16/12/2019, às 15:05:05.

