Rodrigo Tremante chega ao Banco Votorantim, quinto maior banco privado brasileiro em ativos, para assumir a diretoria executiva de Finanças e Relações com Investidores. Com 20 anos de experiência no mercado financeiro, Tremante passou por empresas como Itaú Unibanco e Grupo Carrefour. (Cristiane Barbieri)

