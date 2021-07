Roldão contrata ex-Assaí como CEO e avança em profissionalização da gestão

O Roldão Atacadista anunciou um novo CEO, Sergio Leite, ex-diretor regional do Assaí. O comando da empresa estava nas mãos de Ricardo Roldão, da família fundadora, que agora ganha uma cadeira no conselho de administração. A empresa passa por um período de reestruturação e profissionalização da gestão, a exemplo da criação de um conselho administrativo no último trimestre de 2020.

O Roldão tem 36 lojas e faturamento anual superior a R$ 3 bilhões. Antes conhecida por muitas interferências da família e pouca retenção de executivos, a empresa está há aproximadamente quatro meses acertando os parafusos de sua área financeira e para tentar deixar a operação mais eficiente.

Diferentemente de muitas empresas que estão aproveitando a liquidez da Bolsa para fortalecer o caixa e pagar dívidas, o Roldão não tem planos de IPO (oferta inicial de ações, da sigla em inglês) em um futuro próximo. Apesar de não descartar completamente a possibilidade daqui a alguns anos, a companhia tem a intenção de arrumar a casa primeiro.

Esta reportagem foi publicada no Broadcast+ no dia 07/07/2021, às 09h13.

