Rolls-Royce entra em projeto da Amazonica Energy de balsas movidas a GNL

A Rolls-Royce fechou acordo com a brasileira Amazonica Energy para desenvolver balsas e rebocadores movidos a gás natural que serão utilizados na comercialização de GNL no Norte do País. A parceria será feita por meio da alemã MTU, subsidiária Rolls-Royce. O investimento no desenvolvimento das embarcações será de US$ 2 milhões. Ao todo, na primeira etapa, serão produzidas 30 embarcações até 2021. A construção ficará a cargo do Estaleiro Rio Maguari, de Belém.