RZK Energia capta R$ 56 milhões com emissão de títulos verdes

A RZK Energia, empresa do segmento de energia limpa, acaba de levantar mais R$ 56 milhões no mercado de capitais, com emissão de títulos verdes, assessorado pelo Banco Inter.

Desde 2017, a companhia já captou cerca de R$ 187 milhões no mercado e obteve mais R$ 200 milhões com bancos. Com os recursos, tem investido usinas de geração distribuída, mercado livre e regulado para atender clientes de setores diversos, como serviços, varejo, telecomunicações, entre outros.