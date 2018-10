Safe Care, de saúde, espera faturamento de R$ 185 mi em 2018

A despeito de a economia brasileira não ter a retomada esperada, a Safe Care, especializada em gestão integrada e auditoria em benefício saúde, espera movimentar R$ 185 milhões neste ano. A cifra, caso alcançada, representará crescimento de 28% em relação a 2017, quando totalizou R$ 145 milhões.

Olho aberto. O empurrão nos resultados veio da implementação do software Facility Safe, que funciona como o “braço” administrativo para o setor de recursos humanos nas empresas, ao auditar os gastos do benefício saúde. Com a ferramenta, a redução do índice de sinistralidade pode chegar a 60%. Já o absenteísmo nas empresas pode baixar em até 85%.

