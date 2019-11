Safra convence e silvana tanti, do rh, desiste de deixar o banco

De saída do Safra após 22 anos, a executiva de recursos humanos do banco, Silvana Tinti, foi convencida a ficar. Ela chegou a se despedir de algumas pessoas, mas acabou mudando de ideia e não acompanhou o trio formado por Alberto Safra, filho de Joseph Safra, além de Rossano Maranhão e Eduardo Sosa, que ocupavam as cadeiras de presidente e de vice-presidente, respectivamente. Eles deixaram a instituição no fim do mês passado após divergências entre a família para montar um negócio digital do zero no setor financeiro. Procurado, o Safra confirmou que Silvana permanece no banco.

