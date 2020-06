Safra criou cargo para trazer Joaquim Levy em busca de ‘nome de peso’

O cargo que o ex-BNDES Joaquim Levy irá ocupar no banco Safra não existia: foi criado sob medida para ele. Ao recrutá-lo, o Safra segue a estratégia de outros competidores que buscam nomes de peso no mercado, principalmente com atuação no setor público, para ganhar holofotes. Levy vai tocar a área de macroeconomia e relações com o mercado do banco. Procurado, o Safra disse que se limitaria às informações oficiais divulgadas sobre a nova contratação.

Currículo de Joaquim Levy inclui BNDES e Bando Mundial

Há cerca de um ano, Levy deixava o comando do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), após uma rápida passagem pela instituição. Escolhido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu demissão após desentendimentos com o presidente Jair Bolsonaro. O engenheiro naval, de 59 anos, tem passagens pelos governos Dilma, FHC e Lula. Ocupou ainda cadeiras no Banco Mundial e no Bradesco, como responsável pela gestora de recursos, a BRAM.

Levy chega ao Safra em meio à nova estratégia do banco da família Safra, de disputar um espaço no varejo bancário, ao lado dos pesos pesados do segmento. Com mais de R$ 200 bilhões em ativos totais ao fim de março, a instituição viu seu lucro líquido encolher 8,60% no primeiro trimestre, para menos de R$ 500 milhões ante um ano.

Contato: colunabroadcast@estadao.com