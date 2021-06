Santander amplia em 74% financiamento com imóveis como garantia

O Santander Brasil fechou o primeiro trimestre com crescimento de 74% nas contratações de financiamento pessoal com garantia de imóvel, o chamado home equity. O banco não revela o total liberado nesse período, mas informa que sua carteira no segmento chegou a R$ 2,6 bilhões, o equivalente a 22% do mercado.

O home equity tem sido uma das principais apostas do Santander Brasil para avançar no ramo imobiliário. O banco oferece empréstimos a taxas de 0,95% ao mês, sem correção, e pagamento em até 20 anos.

Os financiamentos com garantia de imóvel finalmente decolaram no País, com o maior apetite de bancos tradicionais e a concorrência das fintechs, além da maior divulgação do segmento junto aos consumidores. A carteira do setor ficou estagnada em torno dos R$ 10 bilhões por anos seguidos, mas voltou a crescer a partir de 2020. Hoje, está em R$ 11,8 bilhões, de acordo com a Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

