Santander avança com “banco móvel”

O Santander Brasil está avançando com o seu “banco móvel”. Além de utilizar o novo modelo de posto de atendimento bancário (PAB) na disputa por folhas de pagamento, também tem recorrido à infraestrutura em casos de emergência. Na semana passada, por exemplo, disponibilizou seu PAB móvel para atender clientes da região de Ibiúna, no interior de São Paulo, onde uma agência do banco e outra do Itaú Unibanco foram atacadas por criminosos.

Livres. A ofensiva do Santander nas folhas de pagamento ocorre em meio à possibilidade de funcionários fazerem portabilidade de salário, regra que entrou em vigor há pouco mais de um mês e trouxe mais concorrência ao segmento, com fintechs e bancos digitais de olho neste mercado. O banco já disponibilizou um PAB móvel na Goodyear e, desde ontem, pôs um outro em Cabo Frio, no Rio de Janeiro, para atender funcionários da prefeitura.