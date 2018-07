Santander banca retrofit de elevadores da Atlas Schindler

O Santander Brasil assina hoje, dia 05, um acordo com a Atlas Schindler para uma linha de financiamento para a reforma de seus elevadores com mais de dez anos. Antes, essa linha, cujo prazo será de até 60 meses, era bancada pela própria empresa que, ao firmar parceria com o banco, transfere o risco para a instituição financeira. Para o Santander, além do crédito, o novo contrato serve de empurrão para crescer no mercado de condomínios. Integrante do Grupo suíço Schindler, a empresa tem mais de 200 mil elevadores instalados no País.

