Santander Brasil galga liderança no mercado de dólar a termo

Em meio ao salto do mercado de dólar a termo na bolsa brasileira, o Santander Brasil conquistou a liderança deste segmento. O posto foi alçado em junho, quando o banco, que vem investindo nesse mercado, respondeu pela maioria das operações feitas – e a posição foi mantida em julho. O feito não acontecia desde agosto de 2016. Na sequência, vieram Bradesco, Itaú Unibanco, JPMorgan, Deutsche Bank, BofA e Citi.

Disparada. De janeiro a junho, o mercado de dólar a termo cresceu 63%, passando de US$ 48 bilhões para US$ 78 bilhões, impulsionado pela recente volatilidade cambial. No Santander, a alta foi de 78%. O NDF (non-deriverable forward), como também é chamado o instrumento, representa mais da metade das operações de hedge cambial realizadas na B3 (53%).