Santander Brasil leva folha de pagamentos do McDonald´s

O Santander Brasil acaba de conquistar a folha de pagamentos da divisão Brasil da Arcos Dorados, maior franquia independente do McDonald’s do mundo e maior rede de serviço rápido de alimentação de América Latina e Caribe. No País, a companhia conta com aproximadamente 30 mil funcionários, que serão agora atendidos pelo banco. A folha do McDonald’s chega após o Santander ter levado, também neste ano, as contas da Dasa e da CVC, totalizando 53 mil clientes neste segmento.

