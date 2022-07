Santander coloca à venda carteira com R$ 7 bi em crédito podre

O Santander Brasil colocou à venda um conjunto de cinco carteiras de créditos podres na ordem de R$ 7 bilhões, conforme apurou a Coluna com fontes de mercado. O banco deu a largada a uma sondagem junto a empresas especializadas na compra desse tipo de operação para entender o tamanho do apetite do mercado.

Neste primeiro momento, o Santander não detalhou o perfil das carteiras que farão parte da oferta. Mas pelo tamanho expressivo do negócio – um das maiores do ano até aqui – a expectativa é de que a transação reúna um mix de contratos de empréstimos para pessoas físicas e jurídicas em diferentes modalidades.

Comercialização é alternativa para rentabilizar dívidas não quitadas

A comercialização de créditos podres (ou non performing loans, no jargão do mercado) é uma alternativa para bancos e empresas rentabilizarem dívidas que não conseguiram receber de seus clientes. Por parte da compradora dessas carteiras, o interesse está em lucrar com a recuperação de ao menos uma parte da dívida principal.

O impacto da pandemia e da crise econômica tem aquecido esse mercado, que tende a ter crescimento no volume de ofertas em 2022. O Itaú Unibanco lançou mês passado uma oferta de seis carteiras que totalizam R$ 3,6 bilhões, incluindo crédito rotativo, consignado e cartões de crédito de pessoas físicas. O Banco de Brasília (BRB) fechou na semana passada a venda de uma carteira de R$ 400 milhões. O Bradesco também fez uma operação expressiva, de bilhões de reais, no começo do ano. Pela frente, são esperadas ofertas dos bancos estatais.

Esta nota foi publicada no Broadcast no dia 01/07/22, às 17h08

