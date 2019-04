Santander coordena sozinho emissão de R$ 4 bi de debêntures da Eletrobrás

O banco Santander será coordenador único de uma operação de emissão de debêntures de R$ 4 bilhões da Eletrobras, com a qual a companhia irá honrar cerca de US$ 1 bilhão em bônus que vencem no início de julho. Havia uma estratégia sendo desenhada para que as debêntures funcionassem como um “empréstimo ponte”, ou seja, posteriormente a Eletrobras emitiria bônus para sair das debêntures. A Eletrobras teria concedido mandato ao Bank of America Merrill Lynch para a rolagem dos bônus. O Santander não comentou e a Eletrobras não respondeu.

