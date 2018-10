Santander e Osklen lançam pulseira que faz pagamentos

O Santander Brasil aproveitou a 46ª edição do São Paulo Fashion Week para lançar a sua pulseira de pagamentos em parceria com a Osklen, marca de moda da Alpargatas. As transações serão feitas por aproximação com tecnologia NFC (Near Field Communication). A pulseira tem edição limitada e começa a ser vendida a partir de dezembro.

De vestir

Ao todo, 400 mil dispositivos de pagamento por aproximação do Santander já são utilizados pelos clientes do banco. De janeiro a setembro, o número de transações feitas por meio destas soluções com tecnologia NFC saltou 500%. Bradesco e Banco do Brasil também já aderiram aos “meios de pagamentos vestíveis”.

Foto: Pedro Augusto Negri/Divulgação

