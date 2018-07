Santander expande uso do blockchain

A tecnologia blockchain, uma espécie de protocolo de segurança, é cada vez mais usada pelo setor bancário. Depois de lançar um sistema de pagamentos entre países baseado nessa novidade, o Santander expandiu o público-alvo que pode se beneficiar da tecnologia. Antes, só a alta renda tinha acesso ao protocolo – ou seja, aqueles clientes com o título Select. Nesta semana, entretanto, o banco estendeu o serviço também para os clientes Van Gogh e Especial. Assim, toda a base de correntistas digitais do Santander, que ao final de março somava 9,1 milhões de clientes, já pode usufruir dos benefícios do blockchain e, por ora, sem taxa.