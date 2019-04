Santander expõe ‘risco’ para deslanchar investimentos

Coluna do Broadcast

Em linha com o tom provocativo que tem adotado em suas propagandas, o Santander Brasil iniciou uma campanha ontem, dia 20, para deslanchar sua área de investimentos. Como atrativo, promete revelar uma palavra “proibida” e que “todos evitam” no segmento: risco. A campanha na TV, contudo, deixa um mistério em torno da expressão. O banco só abre a palavra, ao menos nesta fase da campanha, nos canais digitais.

Além da Pi. A investida do banco na área de investimentos vai além da sua plataforma digital, batizada de Pi da matemática, que lançou para atrair clientes fora do seu mundo. Com a campanha, o Santander visa a impulsionar a área dentro de casa.

