Santander exporta operação de microcrédito para vizinhos da América do Sul

O Santander Brasil começa a exportar a sua operação de microcrédito para os países vizinhos da América do Sul. O Prospera Santander Microfinanças, que desembarcou em Salto, Norte do Uruguai, em maio último, com um projeto piloto, já soma 21 filiais no País e mais de 500 clientes.

Na mesma toada

O movimento com o microcrédito é o mesmo que o Santander fez com a conta de pagamentos Superdigital e a Getnet, de maquininhas. Em média, o Prosperá – que ganhou um acento na versão uruguaia e é operado pela Crédito de La Casa – expande sua presença para duas a três regiões novas por mês, com 100% dos seus agentes mulheres. Em 16 anos, a operação do Santander levou cerca de US$ 2 bilhões para mais de 700 mil microempreendedores em cerca de 1.500 cidades brasileiras.

