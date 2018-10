Coluna do Broadcast

O Santander Brasil traçou uma ofensiva para crescer no segmento de consórcio de imóveis. Para atrair um maior número de clientes, passou a incluir reforma e/ou nova construção de residências ou estabelecimentos comerciais. O movimento do banco acompanha a expectativa de um maior aquecimento do mercado imobiliário.

