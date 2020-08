Santander fecha sua primeira operação de crédito imobiliário 100% online para construtora

O Santander Brasil realizou seu primeiro financiamento a construção para pessoa jurídica dentro de um processo 100% online, com assinatura e registro digital do contrato. O resultado foi a redução, desde a emissão até o registro do contrato, superior a 50% do prazo em relação ao processo físico. O negócio foi fechado com a construtora Patriani, que atua na região metropolitana de São Paulo.

