Na esteira do ‘boom’ imobiliário, Santander estende prazos de financiamentos de móveis e reformas

Na garupa das vendas recordes de imóveis residenciais em várias regiões do País, o Santander está lançando, neste mês, uma campanha promocional para o financiamento de materiais de construção e móveis em até 24 meses, com planos de pagamento da primeira parcela em 90 dias. Em condições normais, fora da campanha, o Santander oferece parcelamento em até 12 vezes e prazo de 45 dias para início do pagamento.

Com a iniciativa, o Santander se projeta para ocupar a fatia do mercado de financiamentos de móveis e materiais deixada pela Caixa Econômica Federal. O banco público suspendeu, por tempo indeterminado, novas contrações da tradicional linha de crédito Construcard para pessoa física.

A campanha do Santander envolve ainda uma parceria com lojas que, por sua vez, oferecerão descontos aos clientes para tornar as compras mais atrativas. Os itens sob condição especial abrangem móveis, utensílios domésticos, objetos de decoração, iluminação, pisos laminados, em madeira, cerâmica, porcelanato, mármore e granito, piscinas e certos eletrodomésticos.

Batizada de Decora Mais, a promoção do Santander está em sua segunda edição. Em 2020, participaram cerca de 2 mil lojas. O resultado reportado pelas varejistas foi um aumento médio de 67% das vendas totais no período da ação.

