Santander lançará fundo de infraestrutura de até R$ 500 milhões com critérios ESG

Coluna do Broadcast

O Santander Asset Management vai lançar um fundo de investimento em infraestrutura focado, principalmente, no setor de energia e atendendo aos critérios de responsabilidade ambiental, social e de governança, conhecido como ESG. A ideia é captar entre R$ 200 milhões e R$ 500 milhões. Miguel Ferreira, que comanda a gestora, prevê estruturar o fundo até o fim deste ano.

Renovável. Projetos de energia limpa e renovável devem ser um dos focos principais de destino dos recursos captados pelo fundo, nos quais os ativos serão selecionados segundo critérios ESG. A escolha desse segmento vem também do fato de o Santander ter um histórico de suporte a projetos do setor. Atualmente, a gestora do banco tem uma carteira de crédito corporativo ligado à geração e transmissão de energia de cerca de R$ 4 bilhões. (Luciana Collet)

