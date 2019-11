Santander leva área de investimentos para centro de SP, ao lado da B3

Por Fernanda Guimarães

O Santander levou para o centro de São Paulo, especificamente para dois prédios antigos, na esquina da João Brícola com a Boa Vista, toda sua área de investimentos. Ao todo são 400 pessoas. Em um desses prédios havia uma agência fechada do banco, que foi transformada em um “WorkCafé”. Ali ao lado, na própria João Bricola, está o Farol Santander, o antigo prédio do Banespa, ponto turístico da cidade. Com isso, a área de investimentos do banco será vizinha à B3.

