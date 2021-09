Santander lidera concessão de empréstimo com imóvel como garantia

O Santander Brasil fechou o primeiro semestre como líder na concessão de crédito pessoal com imóvel como garantia – modalidade chamada de home equity -, sendo responsável por 26% dos empréstimos no período. Os financiamentos atingiram R$ 608,7 milhões, crescimento de 31% nos primeiros seis meses do ano. O saldo total em carteira da linha totalizou R$ 2,7 bilhões, alta de 32%.

O Santander Brasil vem apostando fortemente no home equity. A modalidade ainda é pouco conhecida dos consumidores, mas tem ganhado popularidade. A vantagem está nos juros menores, já que o imóvel é usado como garantia. A destinação dos recursos é livre, podendo ir para investimento, pagamento de dívidas mais caras, viagens, compra de veículo, entre outros.

A Caixa Econômica Federal foi vice-líder no volume de empréstimos no primeiro semestre, com fatia de 20%. Na sequência vieram Itaú Unibanco (19%), Bradesco (10%), Creditas (9%), Barigui (8%), Inter (5%) e Banco do Brasil (1%), de acordo com ranking da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

Esta nota foi publicada no Broadcast+ no dia 23/09/2021 às 16h01.

