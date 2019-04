Santander liquida crédito a veículo no fim de semana para seguir líder

O Santander Brasil fez mais uma ofensiva para defender sua posição de nº 1 no crédito a veículos – título que tem sido cobiçado pelos concorrentes, especialmente o Itaú Unibanco. O banco espanhol começou a liberar os recursos do crédito aprovado também aos finais de semana, período que concentra 20% das vendas neste segmento.

Chave na mão. Com a novidade do Santander, o cliente pode sair da loja motorizado. Para que isso seja possível, além de o tomador ter seu risco aprovado pelo banco, a revendedora também precisa ser correntista do Santander para os recursos serem depositados na conta da loja fora do dia útil. A decisão de entregar o veículo ao comprador, porém, está nas mãos do revendedor.

Siga a @colunadobroad no Twitter

Para ver a Coluna do Broadcast sem o delay assine o Broadcast+