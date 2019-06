Santander obtém US$ 50 mi para conceder microcrédito a empreendedoras

O Santander Brasil obteve US$ 50 milhões junto ao Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) para emprestar microcrédito para mulheres empreendedoras. O foco do banco são as regiões Norte e Nordeste. Recentemente, o Santander lançou uma linha de crédito com juros 15% menores para o público feminino. Separou cerca de R$ 900 milhões para a ação.

Gênero. O crédito a mulheres no Brasil cresceu em ritmo superior ao destinado aos homens em 2018, mas a participação delas ainda é menor, de 37,9%, segundo o Banco Central.

